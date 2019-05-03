İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Büyük Çamlıca Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binlerce kişi cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılış töreni için Büyük Çamlıca Camisi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılış töreni için Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Ezandan birkaç dakika önce camiye giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binlerce kişi cuman namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.


Açılışı gerçekleşecek Büyük Çamlıca Camisi'nde okunan ezanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce kişi cuma namazı kıldı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu cuma namazını kılan Erdoğan'a yabancı devlet temsilcileri ve devlet erkanı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazın ardından açılış töreninde konuşma yapması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.