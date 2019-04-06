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'Büyük Göç' nedeniyle kapatılan tüm yollar açıldı

’Büyük Göç’ olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemleri kapsamında trafiğe kapatılan yollar açıldı.

'Büyük Göç' olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri kapsamında trafiğe kapatılan yollar açıldı. Trafiğe açılan yollar ise havadan görüntülendi.


“Büyük Göç” olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerinin büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti ile Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasında Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress Yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikameti trafiğe açıldı.


Öte yandan trafiğe açılan yollarda sağlanan trafik akışı havadan drone ile görüntülendi.

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