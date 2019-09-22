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Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, Rusya'ya gitti

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası ilk etap hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi’nde tamamlayan Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, ikinci etap kampı için şampiyonanın düzenleneceği Rusya’nın Ulan Ude şehrine gitti.

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası ilk etap hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, ikinci etap kampı için şampiyonanın düzenleneceği Rusya'nın Ulan Ude şehrine gitti.


Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, 30 Eylül - 14 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın son hazırlıklarında Rusya takımıyla maç yapacak.


Milli Takım kafilesinde şu isimler bulunuyor:



"Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Satı Burcu (57 kg), Sema Çalışkan (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg), Elif Güneri (81 kg)"

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