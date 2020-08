Büyük şirket yönetimlerinde kadın-erkek dengesi sağlanmaya başlandı

Aras Kargo'nun sekiz kişiden oluşan yönetim ekibinin yarısını kadın yöneticiler oluşturuyor.

Erkek egemen bir sektör olarak bilinen kargo sektöründe Aras Kargo, kadın istihdamını artırmaya yönelik izlediği politikayla yönetimde de kadın-erkek dengesini sağladı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre Aras Kargo'nun sekiz kişiden oluşan yönetim ekibinin yarısını kadın yöneticiler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme prensiplerini imzalayan ilk kargo şirketi olan Aras Kargo, kadın çalışanlara yönelik uygulamalarıyla sektördeki öncü konumunu koruyor. Aras Kargo'da içlerinde genel merkez yöneticileri, şube müdür ve temsilcileri, kurye, yedek parça yöneticisi ve teknisyenlerin de dahil olduğu 1700'e yakın kadın görev yapıyor.

Bu rakama ulaşmalarında BM Kadınları Güçlendirme Prensipleri'ni imzalamalarının ve üst yönetim ekibinin yarısının kadın yönetici olmasının rolünün büyük olduğunu vurgulayan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, atılan imzayla şirket insan kaynakları politikalarında radikal bir karar alarak kadın çalışan sayılarını artırmak üzere bir kota koyduklarını belirti.

“Yeni rollere kadın çalışan önerilmesi şirket içinde prim ile teşvik ediliyor”

Aras Kargo'da kadın istihdamını artırmak adına uyguladıkları İK çalışmalarına değinen Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, kadın çalışan sayısını artırmak için koydukları kotanın yanı sıra, kadın çalışan öneren çalışanlarına, önerdikleri kişi işe alındığında prim verildiğini de sözlerine ekledi. Bu çerçevede hayata geçirilen diğer uygulamalarını da anlatan Özacar, “Annelere esnek çalışma saati uyguluyoruz. Çalışanlarımızın bebekleri bir yaşına gelinceye kadar her gün iki saat süt izni, 1-3 yaş arası çocuğu olan annelere her gün bir saat bebek bakım izni ve cumartesi izin veriyoruz. Annelere okulun ilk ve karne günü ile aşı günlerinde izin uygulaması getirdik. Genel Müdürlüğümüzde ve bölgelerimizde hijyenik emzirme odalarımız bulunuyor. Kadınlara yönelik yürüttüğümüz tüm bu uygulama ve iyileştirme çalışmaları ile de kadın çalışanlar tarafından da özellikle tercih edilen marka olduk” dedi.

“Müşteri deneyimini insancıl uygulamalar ile kolaylaştırmayı hedefliyoruz”

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu, 41 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Aras Kargo'nun en önemli odaklarından birinin insancıl uygulamalar ile müşteri deneyiminde fark oluşturmak olduğunu vurguladı. Bu odak doğrultusunda tüm temas noktalarında kadın, erkek, çocuk, 65 yaş üstü olmak üzere tüm müşterilerin değişen ihtiyaçlarını tespit etmek ve buna uygun çözümler geliştirmek üzere çalıştıklarını paylaştı. Burkutoğlu “Şirketimiz kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, çevre dostu araç filosu, kıyı temizliği, hayvanlara mama kabı desteği, Kansersiz Yaşam Derneği ile iş birliği, 65 yaş üstü müşterilerin pandemi döneminde kargolarının ücretsiz taşınması, Esnaf Kargo uygulaması ile istihdama katkı sağlanması gibi pek çok insancıl uygulamalara imza atıyor. Müşterilerimizin hayatını öncü insancıl uygulamalar ile kolaylaştırmak için çalışmalarımızı arttıracağız” şeklinde konuştu. Marka maskotunda dahi kadın-erkek eşitliğini gözeten nadir kurumlardan biri olduklarını belirten Burkutoğlu; Aras Kutu Adam ve Kutu Kadın karakterlerinin bu yönde farkındalık oluşturma rolü olduğunu da belirtti.

“Kadınlar analitik düşünme becerileri ve detaycı yapıları ile fark oluşturuyor”

Finansal başarının şirketlerin varlıklarını sürdürmeleri ve yeni hedefler belirlemeleri noktasında çok kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Aras Kargo'nun Mail İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Filiz Evren, bu noktada ekibi ile birlikte çok etkili kararlar alarak başarıya ulaştıklarını kaydetti. Evren, “Finans sektörü ağırlıklı olarak erkek egemen bir yapıya sahip olmasına rağmen kadınlar analitik düşünme becerileri ve detaycı yapıları ile fark oluşturabiliyorlar” dedi.

“İlk günden bu yana her adımımda cesaretlendirildim”

13 yıldır Aras Kargo'da çalışan Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Leyla Albaş, şirketin kendi içerisinde yetiştirdiği birçok yöneticiden bir tanesi. Albaş, adınların dikkati ve ayrıntılara verdikleri önem sayesinde görev aldıkları her pozisyonda ilerleyebileceklerini ifade ederek, “13 yıldır çalıştığım Aras Kargo ailesine katıldığım ilk günden bu yana her adımımda cesaretlendirildim. Şirketimiz içerisinde kariyer basamaklarını sırasıyla atlayarak yönetim ekibine kadar yükseldim. Bir kadın olarak değerli olduğumu ve çalıştığım şirketin terfi konusunda kadın erkek farkı gözetmeksizin adil bir politika izlediğini her gün hissettim.” diye konuştu.