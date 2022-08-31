Büyük Zafer'in ateşi 100. yıl da Başakşehir'den yükseldi

Başakşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde Zafer Kampı ve İzcilik Yürüyüşü etkinliği düzenledi. Binlerce izci ve Başakşehirlinin katıldığı etkinlikte izcilik faaliyetleri, kortej yürüyüşü, söyleşi ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde yakılan kamp ateşi ile son bulan etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dünümü, tüm yurtta olduğu gibi, Başakşehir'de de coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Başakşehir Millet Bahçesi, Zafer Kampı ve İzcilik Yürüyüşü'ne ev sahipliği yaptı. 2 bin 250 izcinin katıldığı kampa ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

“Etkinlikler gün boyu sürdü”

Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki gölün etrafına hilal şeklinde kurulan çadırlarda Başakşehirli izciler, gün boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Etkinlikler çerçevesinde Prof. Dr. Mustafa Budak, ‘Milli Birlik ve 30 Ağustos Ruhu' isimli söyleşisinde Başakşehirlilerle bir araya geldi. Söyleşinin ardından Başakşehir Müzik Akademisi öğrencileri katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Mehter dinletisi ile yürüyüş pozisyonuna geçen Başakşehirli izciler ve ilçe sakinleri, Başakşehir Millet Bahçesi etrafındaki yürüyüşünün ardından kamp ateşi etrafında buluşarak izci marşları söyledi.

“Büyük zaferler büyük milletlere mahsustur”

Etkinliğe katılan coşkulu ilçe sakinlerine hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, büyük zaferlerin büyük milletlere mahsus olduğunu söyledi. İstiklal ve istikbal mücadelesinin 100 yıl sonra aynı kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere göğsünü düşmana siper eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim; Malazgirt'ten Mohaç'a, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye ve 15 Temmuz'a kadar vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için canlarını feda eden, düşmanlara ve hainlere geçit vermeyen aziz şehitlerimizin mekânlarını cennet eylesin inşallah. 100 yıl önce dedelerimizin Anadolu'da verdiği istiklal ve istikbal mücadelesi, bugün de aynı kararlılıkla ve azimle devam ediyor” diye konuştu.

“Tarihimizi iyi okuyun gençler”

Ağustos ayında kazanılan büyük zaferlere de değinen Başkan Kartoğlu, gençlerin tarihi iyi okumasını istedi. Başkan Kartoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı, “Bizlere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi başta olmak üzere ağustos ayında sayısız zafere imza atmıştır ceddimiz. 1473'te Otlukbeli Zaferi, 1514'te Çaldıran Zaferi, 1516'da Mercidabık Zaferi, 1521'de Belgrad'ın fethi,1526'da Mohaç Zaferi,1571'de Kıbrıs'ın fethi, 1922'de Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Büyük Taarruz Tarihimizi iyi okuyun gençler! Unutmayın. Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. ‘Ya sen beni alırsın ya da ben seni' diyerek başlattığı kuşatma sonunda dünyada yeni bir çağ açtı. Çanakkale'de tarihin akışını değiştiren isimsiz kahramanlar da Alpaslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Kanuni'nin yolundan yürüdü.”