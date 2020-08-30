Büyük zaferin yıl dönümü Ataşehir'de anıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Ataşehir'de resmi törenle kutlandı.

Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Garnizon Komutanı İkmal Albay Kenan Beltekin Ulu Önder Atatürk'ün anıtına çelenk sundular.

Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokolün ardından siyasi parti ilçe örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da çelenk bırakarak saygılarını sundular.

Ataşehir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Sevgi Uluğ, siyasi partilerin Ataşehir ilçe başkanları ve üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.

Bu yıl Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kutlamalar sınırlı tutulurken, Ataşehirliler başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilerimizi anmak ve asla unutmayacaklarını göstermek için çelenk sunma törenine yoğun ilgi gösterdiler. Ataşehirliler ev ve dükkânlarını da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslediler.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: “30 Ağustos, tarih boyunca esarete boyun eğmemiş bu milletin en büyük zaferidir. Vatanın her bir karış toprağı düşman işgali altındayken, bir ulusu ayağa kaldıran bu zafer, tutsaklıktan özgürlüğe giden yolda verilen en büyük mücadelenin adıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir”. Bu zafer hepimizindir. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum”