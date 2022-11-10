Büyükada Balıkçı Barınağındaki kaçak yapılar yıkıldı

Büyükada'da bulunan Balıkçı Barınağı çevresindeki işgaller ve kaçak yapılar iş makinesi ile yıkıldı.

Büyükada Balıkçı Barınağı'nda bulunan ve kaçak olduğu değerlendirilen yapılar dün öğle saatlerinde Adalar Kaymakamlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adalar Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 17'inci maddesinde yapılan değişiklikle, balıkçı barınaklarının kiralanması yetkisi 01/01/2020 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığına verildi. Barınaklarda gerçek ve tüzel kişilerce işgal edilen alanlar ile buralara yapılan üst yapıların 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18'inci maddesi çerçevesinde ilgili “Belediye Başkanlığı”; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 89'uncu maddesi çerçevesinde ilgili “Valilik” veya “Kaymakamlık” makamları tarafından bertaraf edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bu çerçevede daha önce Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'daki barınakların kiralama işlemleri bitirildi. Ancak Büyükada'daki barınağın üstünde bulunan işgal ve kaçak yapılar yüzünden kiralama yapılamadı. Dün itibarıyla Büyükada'daki barınağın üstündeki işgal ve kaçak yapılar iş makineleri kullanılarak yıkıldı.