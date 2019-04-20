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Büyükada yangınında ağır yaralanan at, doğum yaptı

Büyükada’da çıkan yangında ağır yaralanan Sakura isimli at, doğum yaptı.

Büyükada'da çıkan yangında ağır yaralanan Sakura isimli at, doğum yaptı.


Büyükada'da 1 Ocak'ta çıkan ahır yangında 9 at telef olmuş, birçok at da yaralanmıştı. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi görenler yaralı atlardan biri olan "Sakura" dün doğum yaptı. Haberi atların tedavisi ile yakından ilgilenen hayvansever Okan Oflaz paylaştı. Oflaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küllerinden doğmak, umut olmak, ümit vermek. Sakura, canımızın içi güzel kız. 1 ocakta Büyükada da çıkan fayton yangınından üçüncü derece yanıkla çıkıp, tüm vücudu dökülmesine rağmen aylardır direniyordu. Sebebi bu minikmiş" ifadelerini kullandı.

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