Büyükada'da 9 atın yandığı ahırın sahibi hakim karşısına çıktı

Büyükada'da çıkan 9 atın telef olduğu yangına ilişkin kaçak elektrik hattını döşeyen ahır sahibinin "taksirle yangına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Yangının çıkmasında bir kusurum olduğunu düşünmüyorum” diyerek beraatini istedi.

Büyükada Yörükali mevki'inde 1 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen ve 9 atın telef olduğu, 4 atın yaralandığı yangına ilişkin kaçak elektrik hattını döşediği iddia edilen ahır sahibi Ahmet Dalma, "taksirle yangına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Dalma katılırken, müşteki Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın ve avukatı Barış Karlı da salonda hazır bulundu.

“Yangının çıkmasında kusursuzum”

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Dalma adada faytonculuk yaptığını söyleyerek, “Olay tarihinde benim 12 tane atım vardı. Adalarda bulunan at ahırlarında derme çatma olan bir bölgede benim de ahırım vardır, burada mülk sahibi S.Y.'ye ait olan elektrikten biz de kullanırız. Olay günü Kartal'daydım. Bana yangın çıktığını ve atlarımın yarısının telef olduğunu söylediler. Ben de adaya geldim. Ben yangının çıkmasında bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

“Denetimsiz toplu hayvan tutmak da ceza kapsamında”

Davanın müştekisi Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, “Kaçak elektrik kullanımı mevcuttur. Sanıktan şikayetçiyiz. İlgili kanun kapsamında cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz. Denetimsiz olarak toplu hayvan tutmak da ceza kapsamındadır” diye konuştu.

“Atların tutulduğu bölge kaçak durumdadır”

Dernek avukatı Barış Karlı ise, “Atların tutulduğu bu bölge kaçak durumdadır. Bu hususta belediyeye yazı yazılmasını talep ederiz. Yangın raporunda kaçak elektrik nedeniyle yangın çıktığı yazılmıştır” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kaçak elektrik olup olmadığı sorulacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anadolu yakası Elektrik A.Ş.'ye müzekkere yazılarak yangının meydana geldiği yerde sanık adına elektrik aboneliği olup olmadığı ve bu yerle alakalı kaçak elektrik tutanağı tutulup tutulmadığının sorulmasına, varsa mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Tanıklar dinlendikten sonra keşif ve bilirkişi incelemesi için ara karar kurulmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

“Yılda 400 tane at ölüyor”

Duruşma sonrası açıklama yapan Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi'nden Elif Ertürk, “Bugün burada 1 Ocak 2019'da Adalar'da ahırda çıkan yangında ölen atlar aslında ilk değil. 2017'de de bu yaşanmıştı. Yine at ahırlarında çıkan yangında atlar yaşamını kaybetmişti. Biz 6 yıldır burada faytonların kaldırılmasını söylüyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz, faytonlar kaldırılmadığı sürece atlar ölmeye devam edecek. Yılda 400 tane at ölüyor, bu sayı 2019 yılında ikiye katlanmış durumda. Yılda 800 at yaşamını kaybediyor. Burada halen yüz yıllık nostaljimiz gibi şeylerden bahsediliyor. Bu kadar can kaybının yaşandığı bir yerde nostaljiden bahsetmek utanç verici bir şeydir, vicdansızlıktır” diye konuştu.

Hayvanlara Adalet Derneği Avukatı Barış Karlı da, “Bugün Adalar'daki yangının duruşması vardı. Öncelikle tartışılması gereken nokta at ahırlarının yasal olup olmadığı, kaçak yapı olup olmadığı. Bunun sorulmasını istedik. Yangının neden çıktığı da çok önemli. Kaçak elektrik kablosu çekildi bölgeye ve oradan yangın çıktığını duyduk. Bunun için de resmi yazıların gelmesi için gerekli yazılar yazıldı. Sanığın cezalandırılması için gereken takibi sürdüreceğiz” dedi.

İddianameden

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince hazırlanan rapora göre, söz konusu yangının at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayrinizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreye bağlı olarak yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ortaya çıktığı anlatılmıştı.

Bahse konu kaçak elektrik hattının ahır sahibi olan Ahmet Dalma tarafından döşendiğinin belirtilmişti. İddianamede, şüphelinin "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.