B?y?kada'da ?Fayton Bekleme Meydan?' temizleniyor

B?y?kada'da ?Ruam' hastal??? tespit edilen 81 at?n itlaf edilmesi ve 3 ay s?reyle faytonlara at s?r?lmesinin durdurulmas? karar?n?n ard?ndan, faytonlar?n bulundu?u meydan bo?alt?larak temizleme ?al??malar?na ba?land?.

?stanbul Valili?i, Mahalli ?evre Kurulu toplant?s?nda, ?Ruam hastal???n?n etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun y?llar varl???n? s?rd?rd???nden B?y?kada Aya Nikola Mevki'inde bulunan ?SPARK ah?rlar?n?n, faytonlar?n, duraklar?n ve ge?ti?i g?zerg?hlar?n temizlik ve dezenfeksiyon i?lemlerinin ?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl??? ve Adalar ?l?e Belediye Ba?kanl??? taraf?ndan 3 g?n ara ile ?? ay s?re zarf?nda periyodik olarak yap?lmas?na' dair karar alm??t?.

Karar?n ard?ndan faytonlar?n bulundu?u meydan?n bo?alt?lmas?yla birlikte, ?STA? g?revlileri, meydanda, atlar?n ge?i? g?zergahlar?nda ve ?SPARK'a ait ah?rlarda temizlik ve dezenfeksiyon ?al??malar?na ba?lad?. Adalar Kaymakam? Dr. Mustafa Ayhan temizlik ?al??malar? yerinde inceledi.

?te yandan, polis ekipleri taraf?ndan ?evrede al?nan g?venlik ?nlemleri devam ediyor.