Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Büyükada'ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek Büyükada'ya akın etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda bazı vatandaşların çocuklarıyla birlikte adaya geldiği görüldü. Adada gezmek isteyenler elektrikli araçlara binebilmek için araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sırada beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.