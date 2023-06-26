Büyükada'da ölü bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Büyükada’da cansız bedeni bulunan Özlem Yıldız’ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.
Büyükada'da cansız bedeni bulunan Özlem Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Büyükada'da dün öğle saatlerinde Rum Yetimhanesi'nin olduğu bölgede Özlem Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Bugün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.