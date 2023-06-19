Büyükada'da restore edilen Taş Mektep'in yanındaki Arnavut kaldırımları beton dökülerek kapatıldı

Büyükada'da, İBB tarafından koruma altına alınarak yapılan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı gerçekleştirilen Taş Mektep'in yanında bulunan yaklaşık 100 yıllık Arnavut kaldırımlarının beton dökülerek üstünün kapatılması tepkilere yol açtı. Ayrıca Taş Mektep'in arka tarafında çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

Büyükada'daki eski ilkokul binası olan ve 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından koruma altına alınarak restorasyon çalışmalarına başlanan Taş Mektep, restorasyon çalışmalarının son bulmasının ardından düzenlenen tören eşliğinde açıldı. Dün düzenlenen açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Açılışı yapılan Taş Mektep'in yanında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık tarihi olan Arnavut Kaldırımlarının İBB ekiplerince beton dökülerek üstünün kapatılması vatandaşların tepkisine yol açtı. Ayrıca Taş Mektep'in arka tarafındaki sokakta, duvar dibinde ve yerlerde oluşan çöp yığınları da açılışa gölge düşürdü.