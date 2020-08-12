Büyükada'da üç katlı ahşap bina küle döndü

Büyükada'da saat 15.00 sıralarında üç katlı ahşap bir binanın çatısında meydana gelen yangın, kısa sürede tüm binayı kapladı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı engellerken, yükselen dumanlar Kartal sahilden görüntülendi.

Büyükada'da saat 15.00 sıralarında üç katlı ahşap bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükada ve Orman İtfaiyesi ekipleri çevre güvenliğini polis ekipleriyle birlikte sağlayarak alevlere müdahale etti. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, oluşan yoğun duman Kartal sahilden görüntülendi. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, üç katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.