Büyükada'da yangında yaralan atlar, tedavi altına alındı

Büyükada’da bir ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi altına alındı.
Büyükada'da bir ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Büyükada'da dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, 3 at ise yaralanmıştı. Yaralanan atlar İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen atların vücudundaki yanıklar dikkat çekti.