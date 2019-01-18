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Büyükada'da yangında yaralanan atlardan biri öldü

Büyükada’da 1 Ocak günü ahırda çıkan yangında yaralanarak tedavi altına alınan atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükada'da 1 Ocak günü ahırda çıkan yangında yaralanarak tedavi altına alınan atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Büyükada' Nizamoğlu Mahallesi'nde 1 Ocak günü iki ahırda yangın çıkmıştı. Yangında 9 at telef olurken, 3 at ise yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralanan 3 at İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. 17 gündür veterinerlik fakültesinde tedavi gören atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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