Büyükada'da yangında yaralanan atlardan biri öldü

Büyükada'da 1 Ocak günü ahırda çıkan yangında yaralanarak tedavi altına alınan atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükada' Nizamoğlu Mahallesi'nde 1 Ocak günü iki ahırda yangın çıkmıştı. Yangında 9 at telef olurken, 3 at ise yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralanan 3 at İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. 17 gündür veterinerlik fakültesinde tedavi gören atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.