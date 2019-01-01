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Büyükada'daki yangın anı kamerada

İSTANBUL (İHA) – Büyükada’da ahırların olduğu bölgede çıkan ve ormana yayılan yangın saniye saniye kameralara yansıdı.

İSTANBUL (İHA) – Büyükada'da ahırların olduğu bölgede çıkan ve ormana yayılan yangın saniye saniye kameralara yansıdı. Yangın sonrası alanda yapılan incelemeyle 9 atın telef olduğu ortaya çıkarken ağır yaralı olduğu öğrenilen 3 at İBB ekiplerince tedavi altına aldı.


Büyükada'da ahırların olduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Ormanlık alana da yayılan yangın kameralara da anbean yansırken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına almıştı. Söndürülen yangın sonrasında 9 atın telef olduğu tespit edilirken 3 atın da yangın nedeniyle ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı atlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı. Ekipler yangının çıktığı alanda çalışmalarını sürdürüyor.



"3'ü ağır yaralı, 9 at telef oldu”


9 atın telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden ve yangını duyduğu an olay yerine koşan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, "3'ü ağır yaralı, 9 at telef oldu. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Hemen olay yerine geldik, yaralı atlar İBB ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere götürülecek" dedi.

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