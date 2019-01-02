Büyükada'daki yangında atların telef olduğu ahırlar havadan görüntülendi

Büyükada'da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.

Büyükada Nizamoğlu Mahallesi'nde dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, ahırlar kullanılamaz hale gelmişti. Yanan ahırlar drone ile havadan görüntülendi. Yangından sonra olay yerinde ekiplerin detaylı çalışmalar yaptığı görüldü.

Yangında yaralanan 4 at ise İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.