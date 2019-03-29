Büyükbakkalköy Sağlık Ocağı açıldı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde halkın ilaç yazdırmak ve temel sağlık hizmetlerini almak için talepte bulunduğu sağlık ocağı sorununu çözdü. Büyükbakkalköy Sağlık Ocağı, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Büyükbakkalköy halkına verdiği sözü tuttu ve Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ek hizmet binasını açtı. Açılış törenine Kılıç'ın yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, Büyükbakkalköy Muhtarı Yılmaz Sağlam ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Kılıç, “Siz istediniz, biz yaptık. Sözümüzde durduk. Ben aslında buraya kreş yapacaktım ama siz bize sağlık ocağına acil ihtiyacımız var dediniz; ilaç yazdıramıyoruz, elimiz kesiliyor gidemiyoruz dediniz, ben de yapacağım dedim ve yaptım. Şimdi bir de kreş istiyorsunuz. Onun da sözünü size veriyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Her zaman yanınızdayım"

Sağlık ocağından sonra mahallede bir eczaneye de ihtiyaç olacağını belirterek konuşmasını sürdüren Kılıç, şunları söyledi;

“Biz buradayız, bir ihtiyacınız olduğunda birlikte çözüm üreteceğiz. Burada sağlık ocağından sonra eczane ihtiyacı da doğdu. Belki eczane olmasa bile en elzem olan ilaçlara ulaşabilmeniz için bir çalışma yapacağız. İsmet Kuralkan Ortaokulunun orada bir spor sahası yaptık. İnşallah ikinci dönemde açacağız. Buranın değişmesi için elimizden geleni sarf edeceğiz. Ben bir kardeşiniz, evladınız olarak her zaman yanınızda olacağım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bizde ayrı, gayrı olmaz; kadın erkek eşittir. Allah'ın izniyle Maltepe'de kadınlar bir basamak daha yukarıdadır. İnşallah sizlerle beraber önümüzdeki dönemde de ilçemize, mahallemize birlikte hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”

Başkan Kılıç daha sonra, kadınları yanına alıp kurdeleyi keserek sağlık ocağını hizmete açtı. Büyükbakkalköy, Sanayi Caddesi No:23'te hizmet verecek Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. 1 doktor ve 1 hemşirenin olacağı ek hizmet binasında, reçete yazılması, muayene, pansuman ve enjeksiyon işlemleri yapılacak.