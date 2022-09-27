Büyükçekmece Adliyesi'nde yangın paniği, bina tahliye edildi

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İddiaya göre adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgede bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangın nedeniyle dumanların yükseldiği adliye binası tahliye edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yangını gören Feridun Koçak isimli bir vatandaş ise yaşananları anlatarak binanın tahliye edildiğini ifade etti.