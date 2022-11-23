Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: “Toplumlar öğretmenlerin sayesinde aydınlanabilir”

Hasan Akgün, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Hasan Akgün, toplumların gelişmesinde ve aydınlanmasında öğretmenlerin çok önemli misyonu bulunduğunun altını çizerek mesajında şu ifadelere yer verdi: “Toplumlar, eğitilmiş insan gücünün kalitesiyle yükselirler. İlerler, gelişir, bilim ve uygarlığa katkıda bulunurlar. Bu anlamda da en büyük görev öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenler yaşadıkları toplumların sönmeyen ışıklarıdır. Toplumlar ancak ve ancak öğretmenlerin sayesinde aydınlanabilir. Bu yönüyle öğretmenlik mesleği kutsaldır; benzersiz ve ayrıcalıklıdır. Türkiye'nin gerçek anlamda kalkınmasını istiyorsak, ülkenin mimarları olan öğretmenlerimize farklı bir statü verilmelidir. Ancak üzücüdür ki, öğretmenlerimizin ulusumuza ve ülkemize sağladığı hizmet ve katkılara karşın hak ettiği karşılığı alamamıştır. Unutmamız gerekir ki, öğretmenlerimize verdiğimiz değer, kendimize ve gelecek nesillere verdiğimiz değerin göstergesidir. Siyasi anlayışlara göre sık sık yeniden şekillendirilen milli eğitim sistemi hem öğretmenlerimize hem de Türk gençliğine büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Kuşkusuz ki, bu sıkıntı Türkiye'nin de geleceğine yansıyacaktır. Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet düzeyine ulaşacaksak, müspet bilimle donatılmış gençler yetiştirmeliyiz. Bunun da yolu çağdaş eğitim sisteminden geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize, milli eğitime hizmet etmiş devlet adamlarımıza ve bu kutsal görevi icra ederken hayatını kaybeden şehit öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde de saygı ile eğiliyorum.”