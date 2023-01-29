Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Yunan devleti Lozan Antlaşmasına sadık kalsın, başına gelecekleri tarihten hatırlasın"

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan Nüfus Mübadelesi 100'üncü yılında Büyükçekmece'de anıldı. Mübadillerin iskeleye ilk ayak bastıkları anlar canlandırılarak duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yunanistanlı yöneticilerin son dönemde yaptığı kışkırtıcı açıklamalara dikkat çekerek, "Yunan devleti Lozan Antlaşmasına sadık kalsın, başına gelecekleri tarihten hatırlasınlar" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 yılında imzalanan anlaşmayla yapılan Nüfus Mübadelesi 100'üncü yılında Büyükçekmece'de anıldı. Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı Danışmanı Bayram Ali Üner, Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özcan, Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz, Selanik Monastrakia Kültür Derneği Başkanı Melpo Kalomori, Neo Playa Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Theodoros Chatzipavlos, Halkidona Belediye Meclis Üyesi Apostolos Ster, Türkiye'den ve Yunanistan'dan birçok davetli katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, Büyük Mübadele Derneği ve Tepecik Trakya Rumeli Derneği işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybeden mübadiller için dua okundu. Bir buçuk milyona yakın insan yer değiştirirken, göç yollarında yaşamını yitirenlerin anısına denize kırmızı karanfiller bırakıldı. Yunanistan'dan gelen mübadillerin Mimarsinan İskelesine ilk ayak bastıkları anlar canlandırılarak duygu dolu anlar yaşandı. Gemiden inen mübadillere kırmızı karanfil takdim eden Başkan Akgün, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Lozan Antlaşmasıyla beraber iki ülke arasında nüfus mübadelesi yapıldı. Türkiye'den 1 buçuk milyon civarında Rum Ortodoks Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan 500 bin Müslüman Türk, Türkiye'ye zorunlu olarak göç ediyor. Bugün göçün 100'üncü yılını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız gibi yaşanan mübadelenin de 100'üncü yılını anıyoruz" dedi.

"Bizim için hiç fark etmez akıllarını başlarına toplasınlar"

Yunanistanlı yöneticilerin son dönemde yaptıkları kışkırtıcı açıklamaları hatırlatan Başkan Akgün, "Yunanistan Genel Kurmay Başkanının Türkiye'ye savaş çığırtkanlığı yaptığını gördük. 100 yıl önce bu dram yaşanmış. Tekrar Yunanistan ile Türkiye arasında Lozan Antlaşmasına aykırı hareketlerin Yunanistan tarafından yapılmasını asla tasvip etmediğimizi burada kendilerine anlattık. Her ne hikmetse 100 yıl sonra tekrar Yunanistan, düşmanlığı arttırıcı tavırlar sergilemeye devam ediyor. Daha bu sabah Genel Kurmay Başkanının yaptığı savaş çığırtkanlığını asla kabul etmiyoruz. Zamanı gelince eğer bir tokat isterlerse Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkı Yunan siyasilerine cevap verecektir. Daha önce Uşak yakınında nasıl esir aldıysak yine alırız. Bizim için hiç fark etmez akıllarını başlarına toplasınlar. Yunan devleti Lozan Antlaşmasına sadık kalsın, başına gelecekleri tarihten hatırlasınlar" şeklinde konuştu.

"Doğduğu yerleri unutmamışlar"

Türkiye'den geri dönen mübadilleri anlatan Hasan Akgün, "Doğduğu yerleri unutmamışlar. Yunanistan'da yerleştikleri yerlere Türkiye'de yaşadıkları şehirlerin isimlerini vermişler" ifadelerini kullandı.