Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den bayram denetimi

Hasan Akgün, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ilçede denetim ve incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece halkının bayramı sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri ve kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için her türlü tedbirin alındığını açıklayan Başkan Akgün, belediye ekiplerinin bayram süresince hizmetlerini kesintisiz sürdüreceklerini söyledi.

Hasan Akgün, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin sürdürdüğü hazırlık çalışmalarını denetledi. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri ile birlikte Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisleri'ni ziyaret eden Başkan Akgün, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışında bulunan kurban satış ve kesim tesisinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Hasan Akgün, “Halkımızın ibadetini en ağlık ve hızlı şekilde yerine getirebilmesi adına çalışmalarımızı tamamladık. Bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik, ilaçlama ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimlerimizin denetimindeki Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut. Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekiplerimiz de Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde denetlemeler yaparak, kurbanlıkların sağlık durumlarını yakından takip ediyor” dedi.

Başkan Akgün, tüm İslam Alemi'nin ve Büyükçekmece Ailesi'nin de kurban bayramlarını kutladı.