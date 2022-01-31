Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün acı günü

Hasan Akgün'ün dün hayatını kaybeden annesi Hacı Ayşe Akgün ve dünürü Birkan Akyollu son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Akgün'ün 103 yaşındaki annesi Hacı Ayşe Akgün ve dünürü Birkan Akyollu dün 45 dakika arayla hayatlarını kaybetmişlerdi. Akgün ve Akyollu, Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolcuğuna uğurlandı. Namaz öncesinde Başkan Akgün taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan namazın ardından Akgün'ün cenazesi Sefaköy Mezarlığı'na Akyollu'nun cenazesi ise Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı öncesi konuşan Başkan Akgün, “ Allah'ın takdir-i ilahisi dünürüm ve annem arka arkaya rahmetli oldu. Ne kadar yaşarsan yaşa sonunda Allah'ın verdiği emaneti zamanı gelince teslim edeceksin. En iyi örnek buna annemdir. 7 erkek 1 kız dünyaya getiren onlara en iyi şekilde bakan bizleri büyüten anamızı bugün kaybettik. Kendisi bir Osmanlı ve Cumhuriyet kadınıydı. Sıkı bir milliyetçiydi. Devletçiydi, bayrağını severdi. Bize de dürüstlükten başka bir şey önermezdi. Hele hele bana ‘Oğlum hiç kimse aç yatmasın. Aman oğlum dışarısı kar, fakire fukaraya bakın, ayaklarınızı üşütmeyin, kimse aç, ekmeksiz yatmasın' derdi. Belediye başkanı olduğumu biliyordu her seçimde arkamda dolaşırdı. Bunları önerirdi bize. Muhteşem bir kadındı” dedi.