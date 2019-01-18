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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: “Her şey insanımız için”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, Mimaroba, Sinanoba ve Ekinoba'da ikamet eden vatandaşların düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz. Her şey insanımız için” dedi.


Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür eden Başkan Akgün, Büyükçekmece'de hayata geçireceği yeni projeler hakkında bilgi vererek vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Sinanoba'da düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar Büyükçekmece'yle ilgili merak ettiklerini Başkan Akgün'e sordu.



“Çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz”


Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı Projesi hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Akgün şu şekilde konuştu:


“Yıllardır Büyükçekmece halkına hizmet ettiğim için çok mutluyum. Büyük Büyükçekmece ailemle birlikte yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi sevgi ve özveriyle yapıyoruz. Dönemin ekonomik şartları bizi ne kadar zorlasa da elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Büyükçekmece Belediyesi olarak çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz. Her şey insanımız için."

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