Büyükçekmece Belediye Meclisi, 2019'u “Okuma Yılı” ilan etti

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 2018 yılının son meclis toplantısı ikinci oturumunda örnek bir karara imza atıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirilen Aralık ayı meclisinde 2019 yılı oy birliğiyle “Okuma Yılı” olarak ilan edildi.

Büyükçekmece halkının okumayı seven bir kitleden oluştuğunu belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Kutadgu Bilig Kütüphanesi her gün yüzlerce Büyükçekmeceli vatandaşımızı ağırlıyor. Kahvehanelere kurduğumuz okuma köşeleri ve kütüphaneler halkımız tarafından büyük ilgi görüyor. Büyükçekmece halkı kültür ve sanata karşı ne kadar ilgiliyse kitaplara karşı da o kadar ilgili. İstedik ki 2019 yılında daha çok insan kitap okusun, daha çok insan kültürlensin bu yüzden yeni yılı okuma yılı ilan etme kararı aldık” dedi.

“Örnek bir karara imza atıldı”

01.01.2019 tarihi itibariyle Büyükçekmece'de “Okuma Yılı” ilan edileceğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Türkiye'nin okuyan ve okutan insanlara çok ihtiyacı var. Büyükçekmece Belediyesi olarak vatandaşlarımızı okumaya yöneltmek ve bu yönde çalışmalar üretmek için 2019 yılını Okuma Yılı ilan ettik. Daha çok okuyan, daha çok kendisini geliştiren nesillere ihtiyacımız var. Türkiye'ye örnek olacak bu karara katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Meclisin kapanış bölümünde Başkan Akgün ve mecliste grubu bulunan CHP, Ak Parti ve İYİ Parti grup başkan vekilleri yeni yıl dileklerini ileterek, Büyükçekmece halkının yeni yılını kutladılar.