Büyükçekmece Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,"Tepecik'te imar bütünlüğünün sağlanması bakımından planlar komple çıkartılmalıydı” dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında iki oturum olarak gerçekleşti. Meclis gündeminde yer alan önemli maddelerden biri olan “Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulması” teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Öğleden sonra gerçekleşen ikinci meclis oturumda ise, birinci oturumda görüşülerek Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilen “2022 Yılı Kesin Hesapları” komisyon raporu istikametinde oybirliğiyle kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci oturumu Başkan Akgün ve siyasi parti grup başkanvekillerinin önemli gün ve tarihlere yönelik mesajları ile açıldı. CHP Grup Başkanvekili Ahmet Şahin, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'ne yönelik mesajında, Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan projeler çerçevesinde Büyükçekmece'de üretimi gerçekleştirilen Celaliye Bamyası, nohut, ayçiçeği yağı, yer fıstığı, siyez buğdayı ve Ata tohumu örneklerini meclisle paylaştı. Şahin, Büyükçekmece Belediyesi'nin tarım alanında yaptığı projelerin Türkiye'de örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Tepecik bölgesi imar planlarına ilişkin gelen soru önergesini digital harita üzerinden yanıtlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tepecik plan sahamız haritada sarıyla gösterilen yer. Türkoba sınırına kadar tamamını içine alan bir alan. Köy merkezindeki alan 1/5000'lik diye çıkan şu kırmızı yer, Tepecik halkının eski köy merkezi olarak bildiği yer. Burada binalar çok kötü. Hepsinin yıkıp yenilenmesi gerekiyor. Mesela Trabzon Derneği'nde oturduk. Onun karşısında Orkun Nakliyat var. Orkun Nakliyat'ın orada eski pazar yeri diye sınırdan pazar kurulan cadde onun sağ tarafındaki vatandaşa böyle bir imar hakkı verilmedi diyoruz. ‘'Ben bitişiğindeyim'' diyor. O daha sonra çıkacak diyoruz. Büyükşehir'de bekleyen planımız bu. Buradaki imar planın bütünlüğü sağlanması bakımından ben bunu komple çıkartırdım. Vatandaşın gelip parti kapılarında, Büyükşehir kapılarında ‘'buradaki planlarımızı düzeltin. Bir bütünlük sağlansın'' şeklinde dolaştırılmalarını istemezdim. Tepecik halkı 2009‘dan bu tarafa bununla uğraşıyor. Hepimizin zorlamasıyla çıkan şehir köy merkezi bu bizim teklif ettiğimiz planın 100'de 9'udur. Diğer taraflarda hiç bizim müdahalemiz olmadan Büyükçekmece Belediyesi'nin hiçbir müdahalesi olmadan istediklerini yaparak bu planı bütün olarak çıkarsalardı artık bu mecliste Tepecik'teki sokaklarında bu plan konuşması ortadan kalkacak vatandaş daha huzurlu olacaktı. Olmadı. Meclisten karar geçti. Paftalar netleşerek hemen imzaya gelmesi gerekir. Yeter ki o noktaya gelsin. O altyapının tamamlanıp dosyanın Ekrem Başkan'ın önüne getirilmesi lazım. Sonuç olarak imar komisyonunun imzalarını atıp bu plan paftaları “Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karara uygundur” deyip onu hazır hale getirip bize getirip bırakmaları lazım. Tepecik'in özelliğini, gelecekteki güzelliğini bozacak imar planı olmasın da nasıl yaparsanız yapın. İnsana, yeşile, göle, canlıya saygılı güzel bir plan yapın. Dolayısıyla oradaki meclis üyesi arkadaşlarımız, imar komisyonu arkadaşlarımızdan bu özveriyi de bekliyoruz‘' diye konuştu.

“Afet İşleri Müdürlüğü” kuruldu

Meclis gündemindeki önemli maddelerden bir tanesi olan ‘'Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulması teklifi de oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Akgün, daha önce Türkiye Belediyeler Birliği'nde çok kez gündeme getirdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu; “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızın başkanlığındaki toplantıda ‘Türkiye beşik gibi sallanıyor ama başımıza bir afet geldiği zaman makamlara karşı sorumlu bir yapılaşmamız yok'' dediğimizde hepimiz oy birliğiyle yapmamız gerekir demiştik ve bu görev bana verilmişti. Bununla ile ilgili bir rapor hazırlamıştım. 28.11.2022 tarihinde bu rapor yazımızı Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ne götürdük. Oradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne gitti ve 6 Şubat'taki deprem sebebiyle bu Türk Belediyeciliği'nin gündemine getirdiğimiz bu konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ve ilgili bakanlıklar ve Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımız gibi bakanlıklar tarafından incelendi. Türk Belediyeciliğine Afet İşleri Müdürlüğü kadrosu ilave edildi. Bu belediyecilik ve yerel demokrasi adına önemli bir gelişmedir. Bundan sonra artık Türk Belediyeciliğinin yapılaşmasında afetlere karşı görev yapacak bu Afet İşleri Müdürlüğü'nün de çok güçlendirilmesi gerekir. Bu müdürlük önemliydi. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”