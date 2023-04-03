Büyükçekmece Belediye Meclisi Nisan ayı birinci toplantısı gerçekleşti

Hasan Akgün Başkanlığı'nda gerçekleştirdi.

Hasan Akgün Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin karara bağlandığı ve komisyon seçimlerinin yapıldığı ilk oturumun ardından 7 Nisan Cuma günü gerçekleşecek ikinci toplantıda Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) dönemine ilişkin faaliyet raporu görüşülerek oylanacak. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birinci oturumunda söz alan siyasi parti grup başkanvekilleri önemli gün ve haftalara yönelik olarak mesajlarını dile getirdi. Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündeme ek madde olarak getirilen Büyükçekmece ilçe sınırlarında yapılacak yapıların beton, donatı, yapı malzeme kalite ve zemin özellik deneylerinin ilgili standartlara yapılarak, kontrollü ve izlenebilir beton üretiminin sağlanması amacıyla Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde “Beton ve Zemin Laboratuvarı” kurulması ve “Beton Zemin Laboratuvarı İç Hizmet Yönergesinin” hazırlanması hususu görüşülerek karara bağlandı. Milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa eden Habibe Çiftçioğlu Başer'in yerine AK Parti yedek listesinden Yunus Mercanlı göreve geldi.

Konuya ilişkin olarak meclisi bilgilendiren Başkan Akgün, yaşanan son 6 Şubat depremlerinin ardından teknik ekibiyle birlikte bölgedeki yaptıkları gözlemlerin ışığında böyle bir karar alındığını kaydederek şunları söyledi: “Teknik heyetimizle beraber deprem bölgesinde yoğun çalışma yaptık. Gözlemleme, yerinde görme bu bina niye takla atmış, niye yan yatmış, neden asma katlı binaların tamamına yakını yıkılmış? İmar Müdürlüğü başkanlığında bütün ekibi deprem bölgesine gönderdik. Gözlemleme, izleme yaptılar. Teknik olarak değerlendirdiler. Burada üniversite hocalarıyla çalıştılar. Hepimizin kendine ders çıkarması lazım. Eskiden yapılmış binalar yıkılmış olsaydı bir şey söylemezdik ama daha perdeleri takılmamış özellikle Hatay'ın tamamında, İslahiye ve Nurdağı'nda 7, 8, 9 katlı binalar neden bu hale geldi? Bunların da denetimini bu teknik bürolar yapmış. Dolayısıyla bir arıza var. Ayakta zor duruyorlar daha yeni. Denetimlerin kağıt üstünde olmasından ötürü bu binalar çöktü. Denetimi yapılsaydı beton ve demir denetimleri yapılsaydı o binalar çökmezdi. Buradan ders çıkarmazsak nereden çıkartacağız? Biz sizin önünüze ek gündem maddesi olarak beton ve zemin laboratuvarı kurmak istiyoruz ama esas tam yetkili olarak karotu alıp vatandaş gidip para vermesin. Bu bina yıkılır mı depremde. O zaman bu binanın karotunu biz alalım tam yetkiyi bize verin. Biz bunu ücretsiz yapalım. Seçimlerden sonra Türkiye Belediyeler Birliği olarak birinci işimiz olacak. Yeni oluşacak kabinede kim Çevre ve Şehircilik Bakanı olacaksa, kim bu işte yetkili olacaksa yetki için kapısında direneceğiz. Bin 391 belediyeyi siz bu konuda devre dışı bırakamazsınız. Vatandaşımızın bundan sonraki depremde ölümünü azaltmak için her türlü tedbiri almak zorundayız millet ve devlet olarak.''

Belediye Meclis Üyesi Tuncay Tuna, kurulacak tesise ilişkin olarak hazırlanan raporu hakkında belediye meclisini bilgilendirdi.

Komisyon seçimleri yapıldı. Mecliste önümüzdeki dönem görev yapacak komisyon üyelerinin seçimi de yapıldı. Buna göre komisyonda görev yapacak isimler şu şekilde oluştu:

Encümen: Hakan Çebi, Nevzat Sezen ve Rıza Can Özdemir

Plan ve Bütçe Komisyonu: Ahmet Şahin, Murat Erçağ ve Ahmet Kükük

İmar Komisyonu: Tarık Erdoğan, Savaş Bilik ve Hasan Bacıoğlu

Ulaşım ve Trafik Komisyonu: Tuncay Tuna, Seçkin Sarı ve İdris Doğan

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu: Ahmet Şahin, Coşkun Tanış ve Zerrin Çağlar

Hukuk Komisyonu: Abdulkerim Menteşoğlu, Gülderen Başkan ve Sami Sertadım

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Coşkun Tanış, Tarık Erdoğan ve İdris Doğan

Gençlik ve Spor Komisyonu: Seçkin Sarı, Fatih Çınar ve Ayhan Hastürk

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Gülcan Tekdemir Demirkan, Murat Erçağ ve Şiyar Hasbayram

Tarife Komisyonu: Gülderen Başkan, Rıza Can Özdemir ve Yıldız Akbalık

Harita Komisyonu: Kerem Ereke, Fatih Çınar ve Sedat Bostan

Dezavantajlılar Komisyonu: Seçkin Sarı, Gülderen Başkan ve Eyüp Karataş

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Eren Savaş, Gülcan Tekdemir Demirkan ve Yıldız Akbalık

Temel Haklar Komisyonu: Hakan Çebi, Özkalp Beyaz ve Zerrin çağlar

Çocuk Hakları Komisyonu: Gülderen Başkan, Fatih Çınar ve Şuayip Serindik

Göç ve Yabancılar Komisyonu: Gülcan Tekdemir Demirkan, Özkalp Beyaz ve Necmi Yıldız

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu: Hakan Çebi, Tuncay Tuna ve Yunus Mercanlı