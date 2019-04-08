Büyükçekmece Belediye Meclisi yeni dönemin ilk oturumunu gerçekleştirdi

Hasan Akgün 6'ıncı dönemin ilk meclis toplantısını yeni dönem meclis üyeleriyle birlikte belediye hizmet binasında gerçekleştirdi.

Meclis oturumunda meclis başkan vekili, meclis katipleri ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

“Şimdi hizmet ve sarılma vaktidir”

Meclis toplantısı öncesinde yeni dönem meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan Başkan Akgün, “Usulümüz gereğince seçimden sonra yeni hizmet dönemi başlangıcında önce meclis üyesi ve mesai arkadaşlarımızla birlikte anıtı ziyaret eder, Ata'mızın önünde saygıda bulunur, ondan sonra iş başı yaparız. Kanun gereğince Büyükçekmece Belediyesi'nde Nisan ayının ilk meclis toplantısını yaparak yeni dönem hizmetimize başlayacağız. Emek verdiniz, çalıştınız şimdi omuzlarınızdaki yükü daha iyi anlama zamanıdır. Bu yükün ağırlığını hep beraber anlayarak, herkesi kucaklayarak, her kesime eşit mesafede olarak hiçbir ayrımcılık yapmadan, siyaset sahnesinde konuşulanların hepsini yok sayarak şimdi kucaklaşma vakti olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi hizmet ve sarılma vaktidir” ifadesini kullandı.

“Belediye kanunu gereğince zorunludur”

Meclis açılışında Türk Polisi'nin 174. yıl dönümünü kutlayan Başkan Akgün, “Belediye kanunu ve belediye meclisi iç tüzüğü gereğince belediye başkanlık mazbatasını aldıktan 5 gün sonra belediye meclisi otomatik olarak toplanır. Bu hususta meclis katipliği belediye meclis üyelerine ayrıca duyuru yapmış ve davet etmiştir. Bu davet İlçe Seçim Kurulunun kapısına asılan seçim sonuç listesine göre yapılmıştır. Üzerinden 5 gün geçtiği için bugün bu toplantı belediye kanunu gereğince zorunlu bir toplantıdır. Bizim belediye meclisinde benimle beraber 32 üye vardır. Belediye meclis toplantısı mevzuata uygun olduğundan icra etmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

Meclis başkan vekili, meclis katipleri ve encümen seçildi

Gerçekleştirilen yeni dönemin ilk meclisinde komisyon üyeleri seçildi. Komisyon üyeleri seçimleri sonucunda meclis birinci Başkan Vekili Ahmet Şahin ikinci Başkan Vekili ise Önder Yüksel Eryiğit seçildi.

Asil meclis katipliğine Gülderen Başkan ve Nevzat Sezen, yedek meclis katipliğine ise Gülcan Tekdemir Demirkan ve Kerem Ereke seçildi.

Tarık Erdoğan, Hakan Çebi ve Gülcan Tekdemir Demirkan ise encümen üyeliğine seçildi.

Büyükçekmece Belediyesi, Nisan ayı meclisi ikinci oturumu 9 Nisan Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.