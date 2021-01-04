Büyükçekmece Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi.

22 gündür Covid-19 ile sürdürdüğü mücadeleyi kazanan Başkan Akgün, tedavi sürecinde kendisine duaları ve mesajları ile destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Akgün'ün açıklamasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bir yıl önceki gelir ve gider ile hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere CHP'den Eren Savaş ve Murat Erçağ, Ak Parti'den ise Ayhan Hastürk Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Büyükçekmece Belediye Spor Teknik Direktörü Hasan Yazıcı'nın adının bir spor tesisine verilmesi önerisi de oybirliğiyle kabul edildi.

“Büyükçekmece sahildeki operasyon büyüktür”

Son günlerde basında ve kamuoyunda yer alan Pınartepe Mahallesi sahilindeki ağaçların sökülmesine ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şöyle konuştu:

“Değerli arkadaşlar Büyükçekmece sahildeki operasyon büyüktür. 3 yıldan bugüne kadar imar planları bitirilmiştir. Altyapı projeleri bitirilmiştir. İhalesi bu ay içerisinde tamamlanacaktır. Halkın görebileceği güzelliklerin sergilenebileceği tasarımların projesinin uygulanacağı ihale. Sahilde hangi ağaçları söküyoruz? Prof. Dr. Mustafa Var hoca ve İstanbul'daki Park Bahçe Müdürlüğü ile birlikte oturup bitirdikleri ve uygulama aşamasına gelen sahil düzenleme projesi içerisinde kaldırılması gereken ağaçları şimdiden alıyoruz ki kurumasınlar. Onları kurumadan saksılara alıyoruz. O ağaçların başka yerlerde değerlendirilmesi için arkadaşlarımız onları kaldırıyorlar. Oradaki işgal grubu ‘Aman burası bizim yerimiz' diyor. Orası sizin yeriniz değil. 16 milyon İstanbul halkının mülkü. Büyükçekmece sahili pırıl pırıl olacak. İddia ediyorum Avrupa'nın en güzel sahillerinden biri olacak, İstanbul halkının özenle gezeceği sahil olacak. Yeni proje, yeni ufuklar ve 16 milyon için yeni bir akciğer. Ağaç yapısı olduğu gibi değişiyor. Birçok ağaç sökülüp başka yere alınacak. Sahilde olması gereken ağaçlar buraya getirilecek.”