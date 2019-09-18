Büyükçekmece Belediyesi 3. Kitap Günleri başlıyor

Kitap Günleri, 59 yayınevi, 110 yazar ve 3 sahafın katılımıyla Cumartesi günü kapılarını açıyor.

21-29 Eylül tarihlerinde belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek 3. Kitap Günleri, caz dinletileri, plak günleri ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda yazar ve gazeteciyi kitapseverler ile buluşturacak. Ayrıca 23 Eylül'de gerçekleştirilecek “Büyükçekmece Okuyor, Okutuyor” etkinliği kapsamında da binlerce okura kitap bağışı yapılacak. Etkinlikte aynı gün Ali Boz, Nermin Ceri, Abdülkadir Özbek, Kamil Aksoy, Elçin Işıdan ve Nesrin Gökpınar söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek.

Etkinlikte yapılacak olan söyleşilerin moderatörlüğünü ise Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan üstlenecek. Etkinlik kapsamında gazeteci ve program sunucusu Uğur Dündar, gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, tarihçi ve yazar Sinan Meydan, sanatçı Menderes Samancılar, Nasuh Mahruki söyleşiler gerçekleştirilecek.

Erkut Taçkın ve Gökhan Türkmen'den imza günü

22 Eylül'de müzisyen Erkut Taçkın, 28 Eylül'de ise müzisyen Gökhan Türkmen, Taş Plak Sergisi standında hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçı Erkut Taçkın ve Gökhan Türkmen, imza günü gerçekleştirecek.