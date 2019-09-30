21-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen “Büyükçekmece Belediyesi 3'üncü Kitap Günleri” sona erdi.

Hafta sonu düzenlenen 3. Kitap Günleri programlarına gazeteci İsmail Saymaz, yazar Dr. Nevzat Erim Önal, İnci Aral, Fatih Erdoğan, Sümeyye Koç, Fırat Demir, Elfin Tataroğlu, Gürkan Hacır, CHP geçmiş dönem milletvekili Barış Yardakaş, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Hanifi Avcı, Meryem Nart ve Yusuf Fidan katıldı. Okurlarıyla bir araya gelen yazalar, gerçekleştirdikleri söyleşilerin ardından imza töreni gerçekleştirdi.

Gökhan Türkmen ve Suami Ramirez'e yoğun ilgi

Kitapseverlerin yoğun katılım sağladığı 3'üncü Kitap Günlerinin son gününde ünlü pop şarkıcısı Gökhan Türkmen ve caz sanatçısı Suami Ramirez belediye hizmet binasında hayranlarıyla buluştu. 3'üncü Kitap Günleri'nde sergilenen “Plak ve Ben” standında hayranlarıyla buluşan şarkıcı Türkmen, plaklarını müzikseverler için imzaladı. Kitap Günleri'nin final gecesinde sahne alan Suami Ramirez, caz konseriyle unutulmaz bir gece yaşattı.

“Gelecek sene görüşmek üzere”

Tüm yazarlara teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu yıl 3'üncü kez düzenlediğimiz kitap günlerinin sonuna geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli yazarlarımızı ve sanatçılarımızı konuk ettik. Büyükçekmece ailem umarım kitap günlerinden keyif almıştır. Söyleşiler, konserler, imza törenler, çocuk atölyeleri, plak günleri gibi çok sayıda etkinliğe imza attık. Gelecek sene daha kapsamlı bir kitap gününde tekrar görüşmek üzere” dedi.