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Büyükçekmece Belediyesi AIESEC üyelerini ağırladı

Büyükçekmece Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükçekmece’ye gelen AIESEC isimli öğrenci değişim derneği üyelerini ağırladı.

Büyükçekmece Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükçekmece'ye gelen AIESEC isimli öğrenci değişim derneği üyelerini ağırladı.


128 ülkede bulunan öğrenci değişim derneği AIESEC üyeleri Büyükçekmece Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde ağırlanarak halk akademisi kursiyerleriyle bir araya getirildi. Dernek üyeleri bilinçlendirme kampanyası kapsamında hem kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında fikir alışverişinde bulunmak için hem de Speaking Club'da (Konuşma Kulübü'nde) İngilizcelerini geliştirmek için Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kursiyerleriyle buluştu.



“Kadın ve erkek eşittir, ayrımcılığa karşıyız”


Dernek üyelerinin önemli bir proje için Büyükçekmece'ye geldiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Konuklarımızı Büyükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duydum. Misafirlerimiz, toplumların önemli sorunlarından biri olan kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda kursiyerlerimizle fikir alışverişinde bulunmak ve farkındalık oluşturmak için Büyükçekmece'ye geldiler. Aynı zamanda İngilizcelerini geliştirmek adına da faydalı bir proje olmuş. Büyükçekmece kapılarını farklı kültürlere ve düşüncelere her zaman açmıştır. Kadın ve erkek eşittir, ayrımcılığa karşıyız. Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konuları alanındaki çalışmalarımız devam edecektir” dedi.


Kazakistan ve Pakistan'dan gelen dernek üyeleri 2 hafta boyunca Büyükçekmece'de kalarak çalışmalarına devam edecek.

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