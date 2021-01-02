Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, sokağa çıkmayan vatandaşların yardımına koştu

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların yardımına Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu. İğne, pansuman, evde tedavi ve hasta nakli gibi birçok alanda vatandaşları mağdur etmeyen ekipler, koronavirüs tedavisi tamamlanan ve taburcu olan hastaları da ailelerine kavuşturdu. Ekipler, 4 gün boyunca sürecek olan kısıtlamada, vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmıyor.

“Allah şifasını verdi”

Koronavirüs tedavisi tamamlanan ve ailesine kavuşturulan Cafer Erkul, “Başlangıçta burada teste gittik hastanede. Hastanede test pozitifmiş tabii biz bilmiyorduk. Buraya geldikten sonra arkamızdan bir ilaç gönderdiler o ilacı ilk gün kullandım beni mahvetti. Arkasından burada kendi kendime oksijen tüpü aldım serum falan getirttirdim buradan ama durumu kötüye götürdü hiç de iyi gitmedi o haplardan sonra. Arkasından hastaneye gittik. Hastanede hemen yatırdılar. Hastanede şimdiye kadar kaldık. Çok şükür Rabbime kendimize geldik. Allah şifasını verdi” ifadelerini kullandı.

“Büyükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum”

Annesine iğne yapılan Elif Özakar, “Anneme iğne verdiler gittim özel hastanelere gelmediler. Belediyeye başvurdum hemen ertesi gün bana geri döndüler. Büyükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Zaten oldubitti memnunum” dedi.

“Canı yürekten memnunum”

Belediyenin hizmetinden memnun olduğunu söyleyen Fahire Fahrünnisa Karakoç, “Büyükçekmece'nin sağlık yönü çok iyidir her zaman için. Bu arkadaşlarımız hiç bırakmazlar bizi. En ufak şeyde gelirler, yardımlarını yaparlar. Sağlık yönünden çok memnunum. Hemen gelip iğnemizi yapıp derdimizi dinliyorlar. Canı yürekten memnunum” şeklinde konuştu.