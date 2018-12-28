Büyükçekmece Belediyesi geleceğin çevre dostlarını yetiştiriyor

Arel Üniversitesi öğrencileri anaokulu çağındaki çocukların yaş ve seviyelerine uygun şekilde geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eğitim verdi.

Görsel ve işitsel aktivitelerle geri dönüşüm öğretildi

Büyükçekmece Belediyesi ve Arel Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında ilçede eğitim veren 11 okulun anasınıfı öğrencilerine görsel ve işitsel aktivite yöntemleriyle geri dönüşüm anlatıldı. Deniz görüntüsü verilen alanın içerisindeki atıkları toplayarak geri dönüşüm kutularına atan minik çevreciler etkinlikler bittikten sonra kukla ve animasyon gösterilerini izleyerek kahkahalara boğuldu. Keyifli bir gün geçiren çevre dostu minikler toprağa havuç ve fıstık tohumları ekerek günü sonlandırdı.

“Çocuklukta öğrenilen bilgiler hafızada ömür boyu kalıyor”

Çevre dostu bir gelecek yetiştirmek için bu tür çalışmaların devam edeceğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımıza ufak yaşlarda ne kadar bilgi, ne kadar eğitim verirsek gelecekte de o kadar bilinçli bireyler yetiştirmiş oluruz. Çocuklukta öğrenilen bilgiler hiçbir zaman unutulmuyor ve hafızada ömür boyu kalıyor. O yüzden eğitime en küçük yaşlardan itibaren başlıyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz geri dönüşüm konusunda ilçedeki okullarda sürekli eğitim veriyor. Okulları ziyaret ederek öğrencilere düzenli olarak çevre temizliği ve geri dönüşüm konularını anlatıyoruz. Bu kez de minik yavrularımıza onların anlayabileceği şekilde çeşitli aktivitelerle geri dönüşüm konusunu anlattık. İlçedeki anaokullarımızda geri dönüşüm etkinliklerimiz devam edecektir. Arel Üniversitesi öğrencilerine ve ekibime teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.