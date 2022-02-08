Büyükçekmece Belediyesi Güzelce'de 11 dükkanı ihale yoluyla kiralıyor

Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait 11 natamam dükkân “Açık Teklif Usulü” yöntemiyle ihale edilerek kiraya verilecek.

Büyükçekmece Belediyesi, Güzelce Mahallesi, Geçit Caddesi, Talat Sokak üzerinde bulunan 20, 40, 62, 58, 85 ve 104 metrekare ölçülerindeki 11 adet dükkânı “Açık Teklif Usulü” yöntemiyle ihale ederek kiraya verecek.

İhale canlı yayınlanacak

Dükkânlar için ilk ihale 22 Şubat 2022 Salı günü saat 10:00 da belediye hizmet binası encümen salonunda yapılacak. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak ihalenin şartnamesi, Büyükçekmece Belediyesi'nin Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak No:1 adresindeki hizmet binasında Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye iştirak etmek isteyen özel kişiler; nüfus cüzdan fotokopisi, adres yerleşim belgesi, geçici teminat makbuzu, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. Tüzel kişiler ise faaliyet belgesi, imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.