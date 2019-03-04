Büyükçekmece Belediyesi iş insanlarına hizmet madalyası takdim etti

Büyükçekmece Belediyesi 60'ıncı yıl kutlamalarını Bayrampaşa'da bir otelde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün törende Büyükçekemece'ye yatırım yapan iş insanlarına hizmet madalyası takdim etti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 60'ıncı yıl kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katıldı. Davete aynı zamanda Büyükçekmece'ye yatırım yapan kişiler olan alanında uzman iş insanları, yatırımcılar, sporcular ve hayırseverler de katıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün meclis kararıyla Büyükçekmece'ye yatırım yapan hayırseverlere üstün hizmet madalyası ve plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçemece'yi Avrupa çizgisine ulaştıran hayırseverleri bugün burada buluşturduklarını ve kendilerine şükran duyduklarını belirterek projelerinden bahsetti.

Başkan Akgün, “Biz yeşili devam ettirmek üzere devam ediyoruz yolumuza. Örneğin iki tane parkımız var. Bir tanesi Cumhuriyet parkı, bir milyon iki yüz kırk bin metrekare parkın yapımına Arel Üniversitesi ile birlikte Büyükçekmece'de başladık. Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde bir milyon iki yüz bin metrekare çevre düzenlemesi, sahil düzenlemesinin yüzde 70'i bitti. Bababurnu denilen Büyükçekmece'de 360 derece deniz Cumhuriyetimizin 100 yıl anısına 65 metre yüksekliğinde Cumhuriyet Anıtı var içerisinde Cumhuriyet müzesi var” şeklinde konuştu.

Dünyanın en enteresan yat limanını Büyükçekmece'de açacaklarını belirten Başkan Akgün diğer projelerini sıraladı.

Başkan Akgün, “Büyükçekmece'de Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi 70 bin metrekarede. Büyükçekmece'de İstanbul'un kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak 25 bin metrekare Cumhuriyet kültür ve sanat merkezi var. Büyükçekmece'de iş sağlayacak sanayi sağlayacak küçük sanayi sitemiz var, 2200 dükkanlı. Dünyanın en büyük film platosu inşaatını devam ettiriyoruz. Büyükçekmece'de yeni üniversite alanları kazandıracağız” ifadelerini kullandı.