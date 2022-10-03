Büyükçekmece Belediyesi İstanbul'da en çok e-Hizmet sunan 1. belediye oldu

Büyükçekmece Belediyesi, e-Devlet üzerinden sunulan hizmet sayısını 49'a çıkartarak İstanbul' da en çok hizmet sunan lider belediye konumuna yükseldi.

Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş odaklı hizmetleri yeniden yapılandırılarak, hızlı, güvenli ve etkili bir biçimde elektronik ortamda e-Devlet altyapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin sayısını arttırarak İstanbul' da 1. belediye oldu. Gelişen teknoloji ile birlikte kurumsal hizmetlerini pek çok dijital kanaldan sunan Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye' de dijital dönüşümün öncülerinden olmayı sürdürüyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce yürütülen e-belediyecilik hizmetlerine yapılan yeni e-Devlet entegrasyonlarıyla birlikte, vatandaşların günlük işlemleri kolaylaştırılarak belediyeye gelmeden pek çok hizmeti online olarak kullanılma imkanı sağlanıyor. Ayrıca bürokratik işlemler de azaltılarak, kağıttan - ulaşıma, işgücünden - zamana kadar pek çok konuda tasarruf sağlanıyor.

“Türkiye'de de ilk sıralarda yer almanın gururunu yaşıyoruz”

Bununla birlikte daha önce bireysel olarak sunulan bazı hizmetler tüzel kişiler için de hizmete açıldı. Bu sayede tüzel kişiler de hizmetlerden online olarak 7/24 faydalanabilmektedir. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni açılan hizmetler ile İstanbul ilçelerinde birinci ve Türkiye'de de ilk sıralarda yer almanın gururunu yaşadıklarını ve vatandaşlara daha çok ve kaliteli hizmet ulaştırarak hizmet sayısını arttırmaya devam edeceklerini aktardı.