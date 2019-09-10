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Büyükçekmece Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı

Büyükçekmece Belediyesinden yetkililer, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde ilçedeki Aşiret Dalcı Ortaokulunu ziyaret etti.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve belediye meclis üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere başarılarla dolu bir yıl diledi.



“Yeni eğitim ve öğretim yılı herkese hayırlı olsun”


Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ülkemizin bu zor günlerinde aydınlık gençlerimize çok ihtiyaç var. Umarım eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştiririz. 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılı okul müdürlerine, öğretmenlere, öğrencilere kısacası eğitim camiasında çalışan herkese hayırlı olsun. Çocuklarımızın verimli bir yıl geçirmesi dileğiyle” dedi.

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