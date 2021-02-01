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Büyükçekmece Belediyesi, pandemi sürecinde mağdur olan vatandaşları unutmadı

Büyükçekmece Belediyesi, pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlara maddi manevi desteklerini sürdürüyor.


7'den 70'e her yaştan vatandaşın sorunlarıyla yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediyesi, bu hafta sonunda da geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan ve pandemi sürecinde işini kaybeden Roman vatandaşlara temel gıda maddesi dağıttı.



Hem çocuklar hem de aileler mutlu oldu


Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı başkanlığındaki Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadıkları mahalleleri ziyaret etti. Dağıtılan gıda kolileri aileleri mutlu ederken, çocuklara da çikolata ve şeker verildi. Belediye Meclis Üyesi Fatih Çınar'ın da katıldığı mahalle ziyaretlerinde Roman vatandaşların sorun ve talepleri de dinlendi.

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