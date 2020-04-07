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Büyükçekmece Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında

Büyükçekmece Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanları için her sabah Mimarsinan Devlet Hastanesi bahçesinde ikram aracı kuruyor.



Yeni tip korona virüs salgının Türkiye'de de baş göstermesinin ardından halk sağlığını korumak adına fedakarca bir mücadele ortaya koyan sağlık çalışanlarına destek veren Büyükçekmece Belediyesi, her sabah Mimarsinan Devlet Hastanesi bahçesinde ikram aracı kuruyor. Belediye ekipleri, sağlık çalışanlarına sıcak çorba, çay, kahve ve simit ikramı yapıyor.



“Onlar için ne yapsak azdır”


Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle haftalardır canları pahasına çalışan sağlık personeline herkesin minnet borcu olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Korona virüsle mücadele için 7/24 görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Canları pahasına bizlerin sağlığı için çalışıyorlar. Onlar için ne yapsak azdır. Gecesini gündüzüne katarak salgın hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız” dedi.

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