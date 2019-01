Büyükçekmece Belediyesi sokak hayvanların bakım ve tedavilerini üstleniyor

2018 yılında Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen 214 sokak hayvanına kırık, tümör ve ekstra operasyonlar yapan veteriner hekimler örnek bir hizmete imza attı.

Son 1 yılda 7 bin 557 kedi ve köpeğe parazit aşısı, 754 sokak hayvanına da kuduz aşısı yapan veteriner hekimler minik dostların sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor.Özellikle soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için hazırlanan özel yemekler barınak görevlileri tarafından her gün bölgelere dağıtılıyor.Hayvan sahiplendirme konusunda da çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri 2018 yılında 234 sokak hayvanını sahiplendirerek onlara sıcak bir yuva kazandırdı.

“Onlar da bizim gibi bir can taşıyorlar”

Sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “Belediyemizin veteriner hekimleri can dostlarımız için ellerindeki tüm imkanları kullanarak çalışıyor. Sokakta yaşam mücadelesi veren kedi ve köpeklerimiz için her gün bölgelere yemek bırakıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili problemli kedi ve köpeklerimizi barınağımıza getirerek tedavi ediyoruz. Kedi ve köpek sahibi olmak isteyen vatandaşlar barınağımızı ziyaret ederek minik dostlarımızla tanışabilir. Onlar da bizim gibi bir can taşıyorlar. Bizim kadar da yaşama hakkına sahipler. Lütfen sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olalım. Onlarla yakından ilgilenerek sıcak bir yuva imkanı tanıyalım.”