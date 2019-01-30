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Büyükçekmece Belediyesi, sömestr tatilinde de öğrencilerin yanında

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi sömestr tatiline giren öğrencilere sınav öncesi eğitim vermeye devam ediyor.



Okula Destek ve Sınavlara Hazırlık Kursları kapsamında halk akademisi eğitmenleri tarafından hafta içi her gün öğrencilere ücretsiz eğitim veriliyor. 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce ve sosyal bilgiler branşlarında eğitim alarak sömestr tatillerini ders çalışarak verimli bir şekilde değerlendiriyor.



“Ders çalışmayı çocuklarımıza alışkanlık haline getiriyoruz”


Halk Akademisi'ndeki tüm kursların ücretsiz olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çocuklarımızın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Halk Akademisi eğitmenlerimiz sınava hazırlanan öğrenciler için sömestr tatilinde de ücretsiz eğitim veriyor. Ders çalışmayı çocuklarımıza alışkanlık haline getiriyoruz. Çocuklarımızın yeni eğitim - öğretim dönemine hazırlanması ve geçmiş dönemdeki dersleri gözden geçirmeleri açısından önemli bir fırsattır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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