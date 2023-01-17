Büyükçekmece Belediyesi Türkiye Şampiyonu oldu

Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü Makaralı Erkek Takımı 2023 Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü Makaralı Erkek Takımı 2023 Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nın ikinci gününde klasik ve makaralı yay takım final atışları yapıldı. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmaya 35 bölge, 79 kulüp, 334 sporcu katıldı. Samsun'da düzenlenen 2023 Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nın ikinci gününde klasik ve makaralı yay takım final atışları yapıldı. Makaralı yay erkek kategorisinde var gücüyle mücadele eden Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcuları Aykan İşyener, Bilal Emre Değer, Talha Sadık Köksal 3 altın madalya kazanarak kupayı havaya kaldırdı. Büyükçekmece belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Şampiyonu Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımını kutladı.