Büyükçekmece Belediyesi Yaz Okulları kayıtları başladı

Çocuklara ücretsiz eğitim veren Büyükçekmece Belediyesi Halk ve Spor Akademisi Yaz Okulları kayıtları başladı. İlçedeki eğitim ve sanat merkezlerinde hizmet veren Halk ve Spor Akademisi Yaz Okulları, Büyükçekmeceli çocuklara sahne sanatları, zeka ve beceri branşlarının yanı sıra spor akademisi alanında da ücretsiz eğitim veriyor.

“Çocuklarımızın geleceğini şimdiden inşa ediyoruz”

Çocukların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeleri konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Yaz tatilini spor ve sanatla değerlendirmek kadar faydalı bir şey olamaz. Halk Akademisi sayesinde binlerce çocuk yeteneklerini keşfetti. Yüzlerce branşta ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini şimdiden inşa ediyoruz” dedi.

Çocuğunu kültür, sanat ve sporla büyütmek isteyen aileler detaylı bilgi için 0212 882 35 34 numaralı telefonu arayabilir.