Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda mezuniyet sevinci

Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında eğitim alan öğrenciler mezun oldu.

Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Pandemi nedeniyle 2 yıldır açılamayan yaz spor okuluna bu yıl rekor başvuru oldu. Yaklaşık 3 bin öğrencinin başvurduğu yaz spor okullarında 15 farklı branşta eğitim alan öğrenciler hem yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmiş oldular, hem de yeni eğitim öğretim dönemine zinde başlama şansını elde ettiler. Uzman antrenörler eşliğinde yaz spor okulu eğitimini tamamlayan öğrenciler ortaya koydukları performansla gelecek vaat ettiler.

Minik sporcular gelecek vaat etti

Tenis, futbol, pilates, judo, masa tenisi, atletizm, voleybol, basketbol, yoga, güreş, jimnastik, okçuluk ve bisiklet gibi 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleşen eğitimlerin bitiminde öğrencilere yaz spor okulu sertifikası verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına öğrencileri kutlayan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, öğrencilere sertifikalarını dağıttı. Yaz spor okullarından mezun olan öğrenciler arasında gelecek vaat eden sporcular istemeleri halinde Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde spor hayatlarına devam edecek.