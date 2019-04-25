İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Büyükçekmece Belediyesi yeşil girişimcilik merkezi kurdu

Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde “Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi” kurdu.

Belediye, kurulan bu merkez ile yeşil girişimcilere yönelik eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyor.


Büyükçekmece Belediyesi “Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve Yenilikçi İstihdam Merkezi Projesi” kapsamında belediye bünyesinde “Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi” kurdu. Belediye, kurulan bu merkez ile yeşil girişimcilere yönelik eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyor.


Yeşil alan projeleri konuşuldu


Her ay rutin olarak faaliyetler düzenleyen Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi bu ay Büyükçekmece Belediyesi'nde “Yerel Yönetimlerde Sürdürebilirlik ve Ekolojik Tasarım Eğitimi”ni gerçekleştirdi. Belediyede çalışan şehir plancısı, mimar, tasarımcı ve teknik personellerin katıldığı eğitimde yeşil alan konusunda hayata geçirilecek projeler hakkında konuşuldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Nuraydın Sak seminerde konuşmacı olan Harmonia Tasarım Ekibine teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.