Büyükçekmece Belediyesi yeşil girişimcilik merkezi kurdu

Belediye, kurulan bu merkez ile yeşil girişimcilere yönelik eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyor.

Büyükçekmece Belediyesi “Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve Yenilikçi İstihdam Merkezi Projesi” kapsamında belediye bünyesinde “Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi” kurdu. Belediye, kurulan bu merkez ile yeşil girişimcilere yönelik eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyor.

Yeşil alan projeleri konuşuldu

Her ay rutin olarak faaliyetler düzenleyen Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi bu ay Büyükçekmece Belediyesi'nde “Yerel Yönetimlerde Sürdürebilirlik ve Ekolojik Tasarım Eğitimi”ni gerçekleştirdi. Belediyede çalışan şehir plancısı, mimar, tasarımcı ve teknik personellerin katıldığı eğitimde yeşil alan konusunda hayata geçirilecek projeler hakkında konuşuldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Nuraydın Sak seminerde konuşmacı olan Harmonia Tasarım Ekibine teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.