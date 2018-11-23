Büyükçekmece Belediyesinden güvenli ulaşım seferberliği

Fen İşleri Müdürlüğü bir yandan yeni yol, kaldırım ve caddeler yaparken bir yandan da ilçede bulunan tüm yaya geçitlerinde boya çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar sayesinde özellikle engelli vatandaşlar ve öğrencilerin ulaşımının daha güvenli ve sorunsuz olması amaçlanıyor.

Çalışmalar okul bölgelerinde yoğunlaşıyor

Büyükçekmeceli öğrencilerin güvenliği için, okul bölgelerinin tamamında hız uyarıları, yaya geçit çizgi çalışmaları ve uyarı tabelalarıyla önlem alan ekipler sayesinde, öğrenciler sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor.

Engelliler için pek çok çalışma yapılıyor

Fen İşleri Müdürlüğünün titizlikle çalışma yürüttüğü bir başka konuysa engellilerin araç park alanları. Kanun gereği her araç park alanında bulunması gereken engelli park alanları Büyükçekmece Belediyesi tarafından boya çalışmalarıyla belirgin bir hale getiriliyor. Çalışmalar sayesinde engelli vatandaşların hakları korunmuş oluyor.

Tüm kasislerde boya çalışmaları yapılıyor

Araç kullanan vatandaşların güvenliği için de önlemler alan ekipler, ilçede bulunan tüm kasislerde boya çalışmaları yapıyor. Böylelikle hız kontrolü sağlayan kasislerin görünürlülüğü artıyor, araç kullanan vatandaşların güvenliği sağlanmış oluyor.

Başkan Akgün: "Vatandaşlarımızın trafikteki haklarını korumak zorundayız"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, trafikteki önceliğin yayalarda olduğunu belirterek; “Karayolları Trafik Kanununa göre, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler, geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Yayaların mağduriyet yaşamaması için ekibim ilçe genelinde çizgi ve boya çalışmalarına devam edecek. Aynı şekilde, sadece engelli vatandaşlarımızın araçlarını park edebileceklerini belirten park alanlarının oluşturulması da bizim görevimizdir. Yayaların önceliklerinin ve can güvenliğinin korunması için seferber olmuş durumdayız'' şeklinde konuştu.