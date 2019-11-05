Büyükçekmece Belediyesi'nden kültür-sanata katkı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, “Kültürün ve sanatın şehri Büyükçekmece'de bir açılışı bu kadar kültür ve sanat temsilcisiyle birlikte yapmak onur veriyor. Atatürk'ün Cumhuriyeti neden gençlere emanet ettiğinin en güzel göstergesini bu sergide yaşıyoruz” ifadesini kullandı. Anne Meltem Ünverdi ve kızı Ecrin Ünverdi'nin birlikte açtığı kişisel resim sergisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi görürken katılımcıları da duygulandırdı.

“Sizin çok fazla konuşma hakkınız var”

Meltem ve Ecrin Ünverdi'nin yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezen Başkan Vekili Ahmet Şahin anne Meltem Ünverdi'ye seslenerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir anne olarak sanatçısınız eserinizde evlatlarınız. Bugün evlatlarınızla beraber ilk kişisel resim serginizin açılışını yapıyorsunuz. Sizin çok fazla konuşma hakkınız var. Türkiye'deki kültür ve sanat hayatına katmış olduğunuz buradaki görsel değer ve sonuçtan dolayı sonsuz konuşma hakkınız var. Bizim şehrimizde bu sergiyi gerçekleştirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz.”

Meltem ve Ecrin Ünverdi'nin yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergiye Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Halk Akademisi Eğitmeni Ekber Yeşilyurt ve sanatçı Suat Suna katıldı.