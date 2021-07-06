Büyükçekmece Belediyesi'nden LGS tercih desteği

Büyükçekmece Belediyesi'nce başlatılan LGS tercih desteği uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Liselere Geçiş sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Büyükçekmece'de öğretmenler ile birlikte tercih listesi hazırlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen LGS destek hizmetinden yararlanmak isteyenler 5 - 14 Temmuz, 09.30 - 16.30 saatleri arasında başvurabilecek.